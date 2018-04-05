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زمالي: أكثر من 600 مؤسسة مصغرة استفاد منها ذوي الاحتياجات الخاصة

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زمالي: أكثر من 600 مؤسسة مصغرة استفاد منها ذوي الاحتياجات الخاصة
بقلم أحمد مدني/عايدة.ع

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم، أنه تم إنشاء أكثر من 600 مؤسسة مصغرة واستفاد منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف زمالي، أنه يتم حاليا التفكير بإدراج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عند مراجعة قائمة المهن الشاقة.
وجاء تصريح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان.

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