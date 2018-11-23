زمالي: “الإضراب حق دستوري لكن في أُطر قانونية” 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، على أنّ الجزائر كرّست في دستورها حق الإضراب، وتم التأكيد عليه في دستور 2016 .

وفي رده على النائب البرلماني سعيدة عزوق، حول تداعيات الإضرابات خاصة في قطاع التربية والصحة وتأثيرها على التحصيل العلمي والصحة المواطن .

قال مراد زمالي: “إنّ الدستور في مادتيه 70 و71 ، نّص على الحق النقابي وهو معترف لجميع المواطنين ، إضافة الى حق الاضراب وهو معترف به لكن في اُطر القانون” .

وأضاف الوزير : “أنّه تم وضع آليات من أجل تأطير هذا الحق، وضوابط كرسها القانون متعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة الحق النقابي” .

داعيا إلى استنفاذ هذه الشروط قبل الشروع في الإضراب.

كما ذكّر زمالي، أن الحق في الإضراب تقابله إجراءات تنظيمية من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية .