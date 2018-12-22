زمالي: تنصيب جهاز اليقظة ساهم في الوقاية من النزاعات

أكد وزير العمل، مراد زمالي، أن تنصيب جهاز اليقظة، ساهم في الوقاية من النزاعات على مستوى مختلف قطاعات النشاط والمؤسسات.

وخلال إشرافه، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، اليوم السبت، أشار أن جهاز اليقظة ساهم في إضفاء مناخ اجتماعي يتسم بالهدوء، وتسوده الثقة والحوار بين الشركاء الاجتماعين.

وأكد أن التدعيم المتعدد الجوانب، الذي استفادت منه هياكل مفتشية العمل، انعكس بشكل إيجابي على تواجد وانتشار مفتشي العمل في الميدان.

مما أتاح تحقيق تحسّن تدريجي لأداء مصالح المفتشية على مختلف الأصعدة.