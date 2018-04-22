زمالي ينصّب المجلس الوطني للتعاضدية الإجتماعية

تم تنصيب المجلس الوطني للتعاضدية الإجتماعية للفترة 2018-2022، من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي.

حيث سيتولى هذا المجلس مهمة تقديم الإقتراحات العملية في مجال التعاضديات الإجتماعية كما يمكن اللجوء إليه للإستشارة.

خاصة فيما يتعلق بمسائل إجراء التحقيقات والدراسات في كل ما يتعلق بتسيير هذه التعاضديات.

ويتشكل المجلس من ممثلين عن قطاعات وزارية على غرار الضمان الإجتماعي، المالية، الداخلية، الصحة والتضامن الوطني.

إضافة الى المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والتعاضديات الإجتماعية و منظمات نقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.

وذكر وزير القطاع، أن 29 تعاضدية تنشط في الميدان وتضمن التغطية الإجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط.

دعا الوزير خلال اللقاء من أجل رفع عدد المنخرطين في هذه التعاضديات الإجتماعية لاسيما المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد المنظم للتعاضديات.