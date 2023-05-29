زماموش: “اللاعبون قاموا بالواجب وعلينا وضع الأرجل على الأرض”

أشاد حارس اتحاد العاصمة، محمد أمين زماموش، بالأداء البطولي، الذي قدمه زملاءه في ذهاب نهائي كأس الكاف، أمام المضيف يونغ أفريكانز التنزاني.

وفي تصريحات من مطار هواري بومدين، اليوم الاثنين. علّق زماموش على الفوز المحقق: “الفضل يعود إلى اللاعبين، الذين قاموا بالواجب.. لكن علينا وضع الأرجل على الأرض”.

كما لم يخفِ زماموش، رغبته في معانقة اللقب الإفريقي، الذي استعصى عليه طيلة مسيرته وقال: “لما لا نحقق النجمة، وشخصيا بعد مشوار 20 سنة لم أحقق التاج القاري، وتوجت بكل الألقاب مع اتحاد العاصمة.. ولم يتبقَ سوى النجمة”.