زميل لعروسي يؤكد تعلق اللاعب بالجزائر

نشر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، ياسر لعروسي، محادثه رفقة زميله توثق الوعد الذي قطعه اللاعب بتمثيل المنتخب منذ صغره.

وتضمنت المحادثة التي نشرها الظهير ياسر لعروسي، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، تهنئة أحد زملاء اللاعب لاختياره تمثيل الخضر.

كما كتب زميل لعروسي محادثة اللاعب، “أهنئك على اختيار تمثيل المنتخب الجزائري، لقد كنت قد كلمتك كرجل منذ أن كنت في فئات أقل من 13 سنة، وبالتوفيق مستقبلا”.

ومن جانبه ياسر لعروسي علّق على المحادثة التي جمعته مع زميله بالقول:”كلمتي ليست من الأمس”.