زهانة: تجنيد 12 مطارا لنقل الحجاج والتحضيرات جارية لاستقبال السياح

كشف وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، اليوم السبت من تيبازة، عن تجنيد 12 مطارا عبر الوطن لنقل الحجاج لأداء مناسك الحج للموسم القادم، مضيفا أن التحضيرات جارية أيضا لاستقبال الزوار والسياح خلال موسم الاصطياف المقبل.

وأوضح الوزير خلال الجلسة الإفتتاحية للقاء وطني خاص بتقييم نشاط النقل الجوي، أن المطارات الستة والثلاثون (36) للوطن. سجلت سنة 2023، حوالي 15،4 مليون مسافر منهم 6،7 مليون على الشبكة الداخلية و البقية على الشبكة الدولية. متجاوزة الرقم المسجل قبل جائحة كوفيد-19 والمقدر سنة 2019 بـ 14،3 مليون.

وسجل مطار الجزائر لوحده حركة مسافرين تقدر بـ 8 مليون مسافر من بينهم 5،6 مليون على الشبكة الدولية.

للاشارة، شارك في اللقاء الوطني التقييمي لقطاع النقل الجوي الذي احتضنته المدرسة العليا للبحرية ببوإسماعيل، مختلف المسؤولين الفاعلين في القطاع، ولقد تواصلت أشغال اللقاء في جلسة مغلقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور