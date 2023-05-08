زهير جلول:”لافرق بين المنتخب الوطني ومنتخب أقل من 17 سنة”

أكد نائب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، زهير جلول، على دعم الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

وصرح زهير جلول، لقناة النهار، على هامش أول حصة تدريبية للخضر بقسنطينة، إستعدادا لمواجهة المغرب بربع نهائي كأس أمم إفريقيا:”نتواجد دائما مع المنتخب الوطني، بتعليمات من رئيس الفاف جهيد زفيزف”.

وأضاف زهير جلول:”المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة والطاقم الفني، تحت الضغط، ونحن حاضرون هنا بقسنطينة، لتقديم الدعم التقني والبسيكولوجي والمعنوي”.

وتابع المتحدث:”لقينا إستقبال مميز من السلطات المحلية، المنتخب الوطني محضر جيدا للمواجهة، لبلوغ نصف نهائي “الكان” والتأهل للمونديال”.

وأكد نائب المدير الفني زهير جلول في حديثه:”لافرق بين المنتخب الوطني ومنتخب أقل من 17 سنة، والفاف وضعت كل الإمكانيات لتألقه”.