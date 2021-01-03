زواج.. رجال يريدون التعدد ونساء همهم الاستقرار

أنا امرأة عصامية، بنيت نفسي بنفسي ولم يكن لغير الله الفضل لأن أبلغ ما أنا فيه من مركز وسمو ومكانة، واريد زواج مستقر.

أنا جميلة من برج بوعريريج، 52 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لدي مسكن خاص، وشأني زواج أخيى فيه من جديد.

مطلقة لكن من دون أولاد، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، على قدر كبير من الطيبة والأخلاق.

أريد رجل صالح وصادق، من ولايات الشرق، أستقبله في بيتي وأسعد أن يكون في كنفي، سنه من 52 إلى 70 عاما.

أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، فقط ما أشترطه أن يكون لمن سأكمل معه مشوار الحياة مصدر رزق ثابث.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133815

أمينة من تلمسان، 36 سنة، عزباء، جميلة القلب والمحيا، حيث حباني الله بجمال أخّاذ وقامة فارهة.

أريد رجل صالح، من الولايات التالية:معسكر،سيدي بلعباس،سعيدة وتلمسان.

يكون موظفا مستقرا بإحدى المؤسسات النظامية، طويل القامة، 40 إلى 56 عاما.

أريده أعزب، مطلقا أو أرمل بطفل واحد، و زواج مستقر .

الرقم السري: 133816

أنا نسرين من عين تيموشنت، مطلقة 33 سنة، لديّ بنتان أرعاهما،ماكثة بالبيت، جميلة وطيبة،وأحبّ الخير للجميع.

أبتغي رجل صادق ومحب،من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، 40 إلى 54 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

الرقم السري: 133817

أنا عزباء وهرانية، 52 سنة، ماكثة في البيت والحمد لله، أحيا بكل راحة بين والديّ وكنف أسرتي الطيبة.

أريد زوج محب ومتخلق، يكون من مناطق الغرب الجزائري أو الوسط،سنه بين 52 و72 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

الرقم السري: 133818

الحنان جعلني أفشل في الإبقاء على أبنائي،حيث أنه وبعد حدوث الطلاق بيني وزوجتي، وجدتها تأخذ فلذات كبدي وتحصل على الحضانة.

أبحث عن امرأة أكمل معها مشوار العمر،لا شرط لي إلا أن تكون أما لطفل أو طفلين أرعاهما كما لو كانا ابنيّ.

للعلم فأنا محمد من العاصمة،50 سنة، متقاعد ولدي مسكن خاص،وأملك بيتا خاصا.

أريد امرأة لا يتجاوز سنها 45 عاما،أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين،من العاصمة وضواحيها، وشرطي الوحيد ماكثة بالبيت.

الرقم السري: 133819

من باتنة، رجل 58 سنة،أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم،متزوج وعلى وفاق كبير مع زوجته.

لديه مسكن خاص يحيا به أجمل أيامه مع زوجة صالحة لم تره بأسا قط.

يريد بقبول من زوجته الأولى أن يتخذ له زوجة ثانية تحيى إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الطيّبة و زواج فيه استقرار.

ومن شروطه أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها 40 و45 عاما.

شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

الرقم السري: 133820

رجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه مسكن خاص.

يريد إمرأة صادقة، صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 عاما.

أكثر ما يتمناه مطلقة أو أرملة من دون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت.

الرقم السري: 133821