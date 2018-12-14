زواري :”لم أقاطع وصراولي مشاكل في بلعباس”

رفض عبد الكريم زواري، الإنتقادات المُوجهة له داخل ناديه “إتحاد بلعباس”، وهذا في تصريحات للقناة الإذاعية الاولى، صبيحة اليوم الجمعة.

وقال :”لم أقاطع الفريق، هذا أمر أرفضه كُليا، لا أعترف تماما بهذه الكلمة، والأمور كانت واضحة منذ البداية مع الإدارة”.

وأضاف :”أنا أسير في إطار قانوني، منذ أن قدمت الشكوى لدى لجنة المُنازعات، من حقي عدم التواجد مع الفريق العباسي”.

وأردف :”لقد قدمت شكوى من أجل الحصول على حقي، وحدثت لي مشاكل في بلعباس، وشعرت بأني مُستهدف من بعض الأطراف”.

وختم :”لقد قررت ترك الفريق لهم، وأطلب منهم أن يهتموا بإتحاد بلعباس، لا بزواري”.