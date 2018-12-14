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زواري :”لم أقاطع وصراولي مشاكل في بلعباس”

الرياضة
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زواري :”لم أقاطع وصراولي مشاكل في بلعباس”
بقلم إسماعيل عشاش

رفض عبد الكريم زواري، الإنتقادات المُوجهة له داخل ناديه “إتحاد بلعباس”، وهذا في تصريحات للقناة الإذاعية الاولى، صبيحة اليوم الجمعة.

وقال :”لم أقاطع الفريق، هذا أمر أرفضه كُليا، لا أعترف تماما بهذه الكلمة، والأمور كانت واضحة منذ البداية مع الإدارة”.

وأضاف :”أنا أسير في إطار قانوني، منذ أن قدمت الشكوى لدى لجنة المُنازعات، من حقي عدم التواجد مع الفريق العباسي”.

وأردف :”لقد قدمت شكوى من أجل الحصول على حقي، وحدثت لي مشاكل في بلعباس، وشعرت بأني مُستهدف من بعض الأطراف”.

وختم :”لقد قررت ترك الفريق لهم، وأطلب منهم أن يهتموا بإتحاد بلعباس، لا بزواري”.


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