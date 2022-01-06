زوبير بلحر يستذكر زوجته: لم أحس بنعمة الزوجة الصالحة حتى فقدتها

استذكر الفنان الجزائري زوبير بلحر، زوجته الراحلة والتي توفيت فجأة منذ أشهر، تاركة ورائها زوجا مكلوما وأطفالا.

ونشر الفكاهي، صورة لقبر زوجته الراحلة على صفحته بفايسبوك وكتب: “السعاده في الحياه أن تكون لك زوجة صالحة. والله لم أحس بهذه النعمة حتى فقدتها. رحمك الله يا زوجتي و لاقاني بك في الفردوس الأعلى إن شاء الله”.

وكان الفنان قد كتب كذلك في استقبال السنة الجديدة 2022: “يوم واحد يفصلنا عن انتهاء 2021. ستنتهي سنة من ٱعمارنا، ستنتهي بحلوها ومرها، بذكرياتها، بكل ما كانت تحمله من ضحكات وبكاء”.

وأضاف بلحر: “كانت سنة ممتزجة بالكثير من الأحداث منها الجميل ومنها المؤلم، الحمد لله ٱننا ومن نحب بخير.فقدنا ناس وكسبنا غيرهم.

2021 ٱوشكت أن تسدل ستائرها، وكان عام مختلفا جدا أتى لنا بالكثير، وأخذ مني عزيز”.

وختم الفنان: “اللهم إجعل الآتي تفريج لكربنا وهمومنا، وسعادة وأفراح تغمر قلوبنا، سنة 2022 كوني جاهزة فقائمة أمنياتي طويلة”.

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