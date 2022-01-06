زوبير بلحر يستذكر زوجته: لم أحس بنعمة الزوجة الصالحة حتى فقدتها
استذكر الفنان الجزائري زوبير بلحر، زوجته الراحلة والتي توفيت فجأة منذ أشهر، تاركة ورائها زوجا مكلوما وأطفالا.
ونشر الفكاهي، صورة لقبر زوجته الراحلة على صفحته بفايسبوك وكتب: “السعاده في الحياه أن تكون لك زوجة صالحة. والله لم أحس بهذه النعمة حتى فقدتها. رحمك الله يا زوجتي و لاقاني بك في الفردوس الأعلى إن شاء الله”.
وكان الفنان قد كتب كذلك في استقبال السنة الجديدة 2022: “يوم واحد يفصلنا عن انتهاء 2021. ستنتهي سنة من ٱعمارنا، ستنتهي بحلوها ومرها، بذكرياتها، بكل ما كانت تحمله من ضحكات وبكاء”.
وأضاف بلحر: “كانت سنة ممتزجة بالكثير من الأحداث منها الجميل ومنها المؤلم، الحمد لله ٱننا ومن نحب بخير.فقدنا ناس وكسبنا غيرهم.
2021 ٱوشكت أن تسدل ستائرها، وكان عام مختلفا جدا أتى لنا بالكثير، وأخذ مني عزيز”.
وختم الفنان: “اللهم إجعل الآتي تفريج لكربنا وهمومنا، وسعادة وأفراح تغمر قلوبنا، سنة 2022 كوني جاهزة فقائمة أمنياتي طويلة”.
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هذا وتسبب وفاة زوجة الفنان، في صدمة كبيرة بالوسط الفني، خاصة وإن وفاتها كانت مفاجأة.
وكان زوبير بلحر، قد تحدث سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بانستغرام، عن تفاصيل وفاة زوجته.
مؤكدا بأنه في حالة صدمة كبيرة، خصوصا وإن زوجته كانت في صحة جيدة ولم يكن ينتظر إن تفارقه.
وعن تفاصيل وفاتها، قال زوبير بلحر: “استيقضنا في الصباح وقامت زوجتي بتحضير القهوة لي وتحضير ملابسي، فقد كان لدي اجتماع”.
كما أضاف الفنان: “قبل أن أخرج من المنزل، قالت لي زوجتي إنها سوف تشتاق لي”.
وتابع بلحر، بأنه وبعد ساعة من خروجه من المنزل، إتصلت به الشرطة لتخبره بأن زوجته فارقت الحياة.
وشاء الله إن تنتقل زوجة الفنان إلى رحمة الله تعالى، تاركة ورائها طفلين.
زوبير بلحر يدخل القفص الذهبي
وعقد الفنان الجزائري زوبير بلحر قرانه، ودخل القفص الذهبي للمرة الثانية، بعد وفاة زوجته.
كما نشر بلحر، صورة له بزي رسمي، على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي وكتب: “بدون تعليق”، تاركا الفرصة لجمهور، للتخمين.
وانهالت التعليقات على منشور الفنان الكوميدي من زملائه الفنانين، والذين هنأوه بزواجه متمنيين له السعادة.
كما تلقى زوبير بلحر، التهاني من جمهوره، والذين فرحوا بخبر زواجه وتمكنه من فتح صفحة جديدة بعد الصدمة التي خلفتها وفاة زوجته.