زوجة الأمير تشارلز ترتدي الحجاب في جامع الأزهر بمصر

أدى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، زيارة إلى جامع الأزهر في مصر.

ولفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء زوجة الأمير تشارلز للحجاب عند دخولها الجامع.

وقد وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمان من عمان.

وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج بريطانيا، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.

واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، خالد العناني وزير السياحة المصري ومسئولو السفارة البريطانية في القاهرة.

وتم استقبال ولي عهد بريطانيا داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله برفقة دوقة كورنوول.

وقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وقرينته.

وأعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر.

وناقل إلى الرئيس المصري تحيات الملكة “إليزابيث”، مؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً.

وعلى هامش الزيارة، زارت كاميلا باركر، دوقة كورنوال زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عزبة خير الله.

وتفقدت هناك إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا. والتي تقام تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات، والتي تساعد على تمكين النساء ودعم الشباب .

وفور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الأطفال القاطنين بالمنطقة، وقاموا بتحيتها.

ثم صعدت إلى أحد الأسطح، واستمعت لشرح حول النساء المعيلات لعائلاتهن وطرق دعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

وأيضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كإعادة استخدام وتدوير الأدوات وصناعة شنط صديقة للبيئة وزراعة الأسطح.

وذلك للحد من تأثير تغير المناخ، وهو جزء من برنامج التواصل المناخي الذي يقوم بتنفيذه المجلس الثقافي البريطاني على مستوى العالم.

وشاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بأدائها بعض النساء لسرد قصصهن الناجحة.