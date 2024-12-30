زوجة بشار الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لا يمكنها دخول البلاد رغم حملها الجنسية البريطانية، بسبب خضوعها لعقوبات السفر.

وذكرت الصحيفة أن أسماء الأسد لن تتمكن من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.

وجاء في صحيفة “آي بيبر” بأن أسماء الأسد، التي انتهت صلاحية جواز سفرها، تخضع أيضا لعقوبات مثل قيود السفر. وتجميد أصولها المالية.

وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا. بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التي تتمتع بسلطة سحب الجنسية. أنه لن يُسمح لأسماء الأسد بدخول البلاد.

يذكر أن وسائل إعلام عديدة تناولت في الأيام الأخيرة أنباء مفادها أن أسماء الأسد تتطلع إلى الطلاق من زوجها، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها من مرض السرطان، وهو ما نفته موسكو.

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