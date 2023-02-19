زوجة جميلة الروح رفيعة الأخلاق أعد أن أحيطها بما يليق بها

الرقم السري :

138347

عاصمي أصيل يريدها ثلاثينية ذات خلق ودين

تقديري للمرأة كبير جدا. تقدير نبع من أم غرست في قلبي معالم الإحترام والإعتراف بمكانة الأنثى في حياة الرجل. سواء كانت أختا بنتا أو رفيقة للدرب. هو ما جعلني وأنا أبلغ من العمر ما يدفعني أن أختار لي رفيقة درب أن أحدد تفاصيل ملهمتي. زوجة المستقبل التي لا أتمنى سوى لأن تكون كيسة طيبة جميلة الروح رفيعة الأخلاق أعد أن أحيطها بما يليق بها. من إحتواء ومدة ينجرّ عنها سعادة ما بعدها سعادة.

لذا قرّرت أكثر ما قررته أن أرتقي بطلبي هذا إلى القائمين على مركز الأثير، فأنا شاب أبلغ من العمر37سنة. أعزب أملك سكنا خاصا، موظف مستقر وإبن عائلة أصيلة لن أبالغ إن قلت أنني على قدر كبير من الأخلاق والمودة. كما أريد أن يكون لي نصيب يتمثل في زوجة تحقق لي السكينة وصفاء الروح.

أريد أن يكون لحياتي معنى، وأنا أبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تنحدر من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز35سنة، أبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر. بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. لا شرط لي سوى أن تكون من ستقتحم أسوار قلبي على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمّني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138352

إبن الجنوب يربو التعدّد على سنة خير خلق الله

رجل صادق ومحترم من إحدى ولايات جنوبنا الكبير، متزوج وهو يريد من خلال منبرنا التعدد على سنة الله ورسوله. في خريفه ال 55 ، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة. لديه سكن خاص وبإمكانه تأمين سكن للزوجة الثانية التي يريدها واحدة من قارئات ركننا الأغرّ.

يتمنى إبن الصحراء أن يلتقي بامرأة تقبل أن تحلّ الثانية في حياته، على سنة الله ورسوله الكريم. امرأة لا يريد منها سوى أن تخاف الله فيه وتعي مسؤولياتها تجاهه، وأن تغمر قلبه بالدفء والحنوّ. يريدها من إحدى ولايات الجنوب الجزائري أو إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة. لا يهمّه إن كانت عالمة أو ماكثة بالبيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أطفال، وهو يعدها بالتقدير والوفاء.

الرقم السري :

138353

أرمل وحيد يتمنى العيش الهنيء السعيد

من وهران عروس الغرب الجزائري، تواصل معنا خمسيني يصارع الوحدة بعد أن فقد زوجته فبات بعدها مشتّت بلا سند. رجل يريد أن يكون له نصيب طيب وجميل مع إنسانة تقية صالحة مثله تكون له نعم العضد والسند. أرمل وحيد بدون أولاد، ولديه سكن خاص وهو والحمد لله موظف مستقر.

يبتغي صاحب إعلاننا هذا أن يبني حياته إلى جانب امرأة تقدر الحياة الزوجية، وتكون على قدر من الأخلاق الحسنة. إنسانة متفهمة وحنونة تحس به، وترتقي معه على بساط المودة، يقبلها مطلقة أو أرملة، لا يتعدى سنها 50 سنة. وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، وحبذا لو كانت عاملة يكمل معها المشوار وتعمر له الدار.

الرقم السري :

138354

زوجة مسؤولة تقدره فيحيا إلى جانبها السعادة

عاصمي في العقد الخامس من عمره، أبى هو الأخر إلا أن يكون له نصيب معنا. حتى يشهد ركننا رغبته في الإستقرار مع إنسانة خلوقة تقدّره فيحيا إلى جانبها السعادة. هو موظف مستقر بشركة وطنية، وله سكن مع الأهل، محترم ويحظى بتقدير كل من حوله. يريد أن يجد من تحس به، بقلبها المفعم بالحب التواق للاستقرار والراحة. زوجة لا تهمه من أي ولاية من الوطن تكون، سنها لا يتعدى 45 عام. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها أرملة أو مطلقة. فأين يجد من هي على قدر المسؤولية ليكون لها سندا إلى يوم الدين، زوجة صالحة تقرّ لها العين.

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