زوجة رئيس وزراء كندا تعلن شفاءها من كورونا وتوجه هذه النصيحة

أعلنت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت “صوفي غريغوار ترودو”، على صفحتها بفيسبوك: “أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا”.

ونصحت صوفي الجميع، بضرورة إتباع البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل.

وتم اكتشاف إصابة صوفي بفيروس كورونا بعد عودتها من لندن، يوم 12 مارس الجاري.

واضطر زوجها، إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئاسة الوزراء، على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كندا في 15 جانفي الماضي، وتجاوز عدد المصابين بحسب آخر حصيلة 5 آلاف شخص، وتوفي 60 شخصا منهم.