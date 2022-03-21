الرقم السري :

136643

عاصمي أصيل يريد أن تخلقي في قلبه الألفة

في مكالمة طيبة جمعتنا به، أبان عاصمي رغبته في الظفر عن القريب بزوجة صالحة ذات خلال طيبة. كما تكون إنسانة صافية السيرة والسريرة تؤمن بقدسية الزواج. صاحب إعلاننا هذا يقول أن عاش تجربة زواج لم تكن بالمجزلة. وبالرغم من إنكساره إلا أنه لم يفقد الأمل وهو لا زال يبحث عن قلب طيب يكون له السند. من العاصمة، في ربيعه الـ 52، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة وأسمر البشرة.

يرغب في الاقتران على سنة خير البرية، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

الرقم السري :

136644

زوجة طيبة صالحة تكون الأمل لمقاول تيارتي

إلى غرب البلاد، بالتحديد إلى ولاية تيارت، نفسح المجال في هذا الركن لرجل مسؤول كفء يصدقك الوعد مدى الحياة. رجل يعمل كمقاول، لديه مسكن خاص، وهو مطلق وأب لأولاد تحت رعاية والدتهم، في ال53من عمره.

غاية صاحب إعلاننا هذا أعرب عن نيته في تحصيل الحلال في أقرب الآجال، وبناء حياته على اسس الود والاحترام. إلى جانب من تصون عرضه وتحفظ سرّه، امرأة صالحة يريدها من إحدى ولايات الغرب أو الوسط. سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136645

بجاوي أصيل يناشد من تزرع في قلبه المودة

من بجاية الناصرية، لم يجد أحد أبنائها من بدّا إلا التواصل معنا لأجل أن يجدد حياته ويكون لأيامه معنى. خمسيني مطلق بطفل بالغ، هو موظف مستقر ولديه سكن خاص به من الضروريات والكماليات. ما هو جدير باستقبال زوجة صالحة صادقة.

يريد صاحب إعلاننا هذا. أن يكون له أمل مع إنسانة طيبة وصادقة من إحدى مدن الوسط الجزائري أو إحدى مناطق القبائل. سنها ما بين 40و50 سنة، أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب مثقفة، موظفة مستقرة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136646

خمسيني صادق من الغرب يهديك المودة عربونا

عبد الكريم من مستغانم، أخر محطة لنا في هذا الركن، تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ويستقر في حياته ويهنأ وينعم براحة البال.

علق علينا عبد الكريم كبير الأمل من أن نمدّ جسور الإستقرار في حياته مع إنسانة طيبة نقية السيرة. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند. علما أنه مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، وهو إطار محترم في سلك التعليم.

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