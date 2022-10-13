الرقم السري :

138527

من يكون قرة عين مستغانمية اصيلة تده بالحب والسكينة؟

من ولاية مستغانم سنشدّ الرحال ونربط حبال الوصال في الحلال لمن يرغب في الإرتباط بإنسانة غاية في التقدير والإحترام. في العقد الرابع من عمرها، لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة، ومتوسطة القامة. بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها. هاتفتنا بنت الأصول والأمل يغمر قلبها، في أن تجد زوج صالح متفهم يحملها على بساط الحلال ويحلق بها في دنيا الأمان. زوجا شهما ذو نخوة يأتي البيوت من أبوابها ويطلبها من أهلها، تريده من إحدى ولايات اغرب. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

الرقم السري :

138528

زوج متفهّم وبسيط لإبنة الوسط الطيبة

إلى وسط البلاد، نعرج هذه المرة لنعرفكم على امرأة طيبة القلب، تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد. تشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس، إنسانة طيبة هادئة الطباع، كما تبدو أقلّ من سنها بكثير. وفي البيت هي سيدة من الطراز الرفيع.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تحقق الاستقرار إلى جانب زوج يتفهمها ويكون لها نعم الرفيق. حليلا يمنحها الحب والود وراحة البال، تفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، بسبب ظروف عملها. سنه لا يتجاوز 65 سنة، كما تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

138529

ذات إرادة قوية ستغمرك بالسعادة الأبدية

في أخر رحلة لنا في هذا الركن سنختتم الإعلانات بعاصمية في ال48من عمرها، إنسانة تجاوزت المحن والصعاب وهي لوحدها. صاحبة إرادة قوية، طيبة حلوة المعشر، تتمنى أن تجد من يحتويها ويرأف بروحها الجميلة، يبدّد عنها مخاوفها ويسندها ما حيت. ويمدها بالحب والحلم، إنسانة ناجحة على الصعيدين المهني والإنساني، يمكن الإتكال عليها، ذات أخلاق فاضلة، محبوبة لدى المحيطين بها. تبلغ من العمر 48 سنة، لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة كما سبقنا الذكر، مقبولة الشكل وطويلة القامة.

تتمنى الاقتران، إلى جانب ابن رجل مقتدر، يصون قلبها ويقف إلى جانبها، كما لا يهم من أي ولاية يكون. سنه أقل من 60 عام، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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