زوخ يوقف “مير” باب الزوار

قرر والي ولاية الجزائر العاصمة على توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية باب الزوار “كرمية العمري”،المتابع قضائيا، عن ممارسة مهامه الإنتخابية.

وحسب القرار الذي تحصل النهار أونلاين، على نسخة منه فإنّ الوالي عبدالقادر زوخ أوقف “مير” باب الزوار المتابع قضائيا عن مهامه الانتخابية،

وهذا طبقا للمادة 43 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، حسب ما جاء به القرار.

وكلف الوالي كل من الأمين العام لولاية الجزائر،الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء،مدير الإدارة المحلية، رئيس المجلس الشعبي لبلدية باب الزوار،

بالإضافة إلى المراقب المالي لبلدية باب الزوار،وأمين خزينة بلدية باب الزوار،بتنفيذ هذا القرار،الذي يندرج في نشرة العقود الإدارية لولاية الجزائر.