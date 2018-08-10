زيادات بـ 3000 دج لأعوان الشرطة الملتحقين قبل 2008

أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليمات لمديرية الموارد البشرية بتعويض الفارق في الدخل لأعوان الشرطة.

ويشمل قرار العقيد مصطفى لهبيري الاعوان الذين إلتحقو بسلك الشرطة قبل جانفي 2008، والذين كان تصنيفهم “6” واعيد تصنيفهم “8”.

وبمقتضى القانون الاساسي الجديد سيتسفيد الأعوان من زيادة ب4000 د.ج خام أي ما يعادل 3000د.ج بعد الاقتطاع.

هذه الزيادة جأت نتيجة تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي 07-304 المحدد لشبكة الرواتب.

التي تنص على انه إذا كان الراتب بعد إعادة تصنيف الموظف أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل جانفي 2008.

فإنه يمنح فارق الدخل يساوي مبلغ الفرق الموجود بين الراتبين، ويستفيد الموظف من يوافق الترقية في درجتين في ترتيبه.