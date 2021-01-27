زيادات في أسعار الأنترنت بداية من الفاتح جانفي .. ومطالب بإلغائها

يشهد الجزائريون في ظل الظروف الإستثائية بسبب كورونا زيادة في أسعار الانترنت الخط الثابت بداية من الفاتح جانفي 2021.

ومن المرتقب إعادة دخول الضريبة على القيمة المضافة tva والمقدرة بـ 19 بالمائة على مصاريف خدمة الانترنت الخط الثابت

هذه الزيادات عرفت تأجيل طيلة العشر سنوات الأخيرة إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2020

وأوضح الهواري تيغريسي عضو اللجنة المالية و الميزانية بالبرلمان أن قرار الزيادة في اسعار الانترنت كان قد أجل في 2010.

وأضاف النائب أنه تم تأجيل هذه الزيادات في قانون المالية 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 مستثاة ثم مباشرة يمكن تطبيقها

وقال النائب تيغريسي أين قمنا بمراسلة وزيرة المالية لإرجاء هذا القرار بسبب الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد.

وستتراوح قيمة الزيادات مابين 500 دينار و600 دينار للسعر الاذنى

تكاليف تشكل عبئا جديدا على كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المواطن والمؤسسات بسبب جائحة كورونا.

هذه الزيادات في خدمة الانترنت تزيد من تدمر وعضب الجزائريين خاصة وأن سرعة الدفق والخدمة تكاد منعدمة.