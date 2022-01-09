زيادات في رواتب الأساتذة وعمّال التربية بداية من هذا الشهر

أعلنت عدد من مديريات التربية، عن زيادات معتبرة للأساتذة وعمال التربية، بداية من هذا الشهر، وهذ بعد تطبيق ضريبة الدخل الإجمالي ‪IRG.

وأكدت مديريات التربية على أنه بعد تعديل الضريبة على الدخل، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، تطلب الأمر سحب حوالات راتب شهر جانفي من الخزينة العمومية وإعادة تعديل الراتب باحتساب الضريبة على الدخل الجديدة، حتى يستفيد الموظفون من الزيادة.

وتختلف الزيادة من تصنيف إلى آخر، حيث تصل عند بعض التصنيفات إلى 3600 دينار، فيما تكون أقل عند تصنيفات أخرى.

وبالتفصيل، فإن المستوى الأول أقل من 240 ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 20 ألف دينار شهريا، يعفى كليا من الضريبة على الدخل الإجمالي‪.

أما المستوى الثاني من بين 240 و 480 ألف دينار سنويا، فيخضع للضريبة بنسبة 23 من المائة، أما المستوى الثالث فبين 480 و 960 ألف دينار سنويا والخاضعة لـ‪ IRGبنسبة 27 من المئة‪.

أما المستوى الرابع، فبين 960 ألف دينار ومليون و 920 ألف دينار، فتخضع لـلـ ‪ IRGبـ 30‪ من المائة، أما المستوى الخامس، فبين مليون و 920 ألف و 3 ملايين و 840 ألف سنويا، ويخضع لـ ‪ IRGبـ33‪ من المئة‪.

الجدير بالذكر أن السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان مكونا من 4 مستويات، في حين، جاء قانون المالية لـ 2022 بالجديد، حيث تم إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 30 ألف دينار من IRG، بينما يستفيد الذين يفوق دخلهم 30 ألف دينار وأقل من 35.000 دينار من تخفيض إضافي ثانٍ‪.

كما تضمن ذات القانون استفادة أصحاب الدخل الذي يزيد من 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم. بالإضافة إلى المتقاعدين من النظام العام، الذين يستفدون من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني‪.

وحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ‪ IRG غير مدمجة مع التخفيض الثاني‪.

وفضلا عن ذلك، فإن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية، ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 من المئة، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار سنويا “أي بين 1000 و 1500 دج”.