زيادة بـ 11.6 بالمائة في إنتاج القطاع العمومي خلال الفصل الثاني من 2021

كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن زيادة في الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني بنسبة 11.6 بالمائة خلال الفصل الثاني لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.

وأوضح الديوان، أن الإنتاج الصناعي في قطاع الطاقة عرف إرتفاعا بنسبة 13 بالمائة. خلال الفترة من أفريل إلى جوان 2021 مقارنة بنفس الفترة للسنة المنصرمة. وعرفت المحروقات إرتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة.

كما سجل فرع المناجم والمحاجر زيادة في الإنتاج بنسبة 9.8 بالمائة في ظرف سنة. وهي زيادة دعمتها فروع “إستخراج معدن الفوسفات والمعدن الخام والمواد المعدنية التي سجلت نسبا معتبرة. في حين شهدت باقي النشاطات تراجا ويتعلق الأمر باستخراج الحجر والصلصال و الرمل وكذا استخراج مادة الحديد

وعرفت قطاعات صناعة الحديد والصلب المعدنية والميكانيك والكهرباء و الإلكترونيك نجاعة “ملحوظة” بتسجيل نسبة 50.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة. ويرجع هذا الأداء الجيد إلى الزيادات المعتبرة التي ميّزت أساسا فروع صناعة المنتجات الوسيطة الحديدية والميكانيكية والكهربائية بـ 50.2 بالمائة وتجهيزات الميكانيك بـ 92.9 بالمائة. والحديد والصلب وتحويل الحديد الزهر والفولاذ بـ 115.2 بالمائة وصناعة مواد التجهيز المعدنية بـ 29.2 بالمائة.

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وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى انخفاض الانتاج في فروع أخرى لقطاع صناعة الحديد والصلب المعدنية والميكانيك والكهرباء و الإلكترونيك و يتعلق الأمر بصناعة السيارات الصناعية بـ -16.9 بالمائة. ومواد الإستهلاك الكهربائية بـ “- 47.3”.

أما قطاع مواد البناء فقد واصل توجهه نحو الإرتفاع. بتسجيل زيادة بلغت 7.8 بالمائة باستثناء صناعة الروابط المائية التي عرفت ركودا. في حين ميز إرتفاع معتبر باقي النشاطات. ومن ثم فقد عرف فرع صناعة مواد البناء والمنتوجات الحمراء زيادة بـ 42.2 بالمائة مقابل زيادة بـ 142.1 بالمائة بالنسبة لمنتجات الاسمنت. و103.8 لصناعة الزجاج.

وسجلت الصناعات الغذائية زيادة بلغت 24.3 خلال الفصل الثاني 2021 و بدت هذه الزيادة واضحة في كافة النشاطات التابعة للقطاع سيما فرع الحبوب 23 بالمائة، وصناعة الحليب 27.7 بالمائة وصناعة المواد الغذائية الموجهة للحيوانات 11.9 بالمائة

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