زيادة سرعة تدفق الأنترنت عبر 58 ولاية

أعلنت اتصالات الجزائر، عن توسيع التجارب التقنية التي باشرت بها في 24 جوان المنصرم، والمتعلقة برفع سرعة تدفق الأنترنت، لتشمل كافة ولايات الوطن.

وحسب بيان للمؤسسة، اليوم الخميس، ستتوسع التجارب إلى 13 ولاية أخرى اعتبارا من مساء يوم الخميس.

ويتعلق الأمر بل من ولايت عنابة، وقسنطينة، وباتنة، وخنشلة، وميلة، وسكيكدة، وأم البواقي، والطارف، وتبسة، وقالمة، وسوق أهراس، بسكرة وأولاد جلال.

وكانت اتصالات الجزائر قد أطلقت هذه العملية بصفة تدريجية لضمان معالجة العراقيل التي قد تحول دون استفادة بعض زبائن ADSL من تدفق أعلى من تدفقهم الحالي.

وقد سخرت الفرق التقنية لاتصالات الجزائر كل إمكاناتها لإنجاح عملية تعميم التجارب بأسرع ما يمكن، حيث أن العملية انطلقت في 5 ولايات يوم 24 جوان 2021 لتعمم على الـ 58 ولاية في أقل من شهر.

وتأتي هذه التجارب بعد إنجاز عدة مشاريع ترمي إلى عصرنة الطبقات الرئيسية للبنية التحتية للشبكة وذلك بهدف تحسين الأداء وجودة خدمة الأنترنت.

وتواصل اتصالات الجزائر استثماراتها من أجل إعادة تأهيل وعصرنة وتطوير الشبكة، حيث تبقى فرقها مجندة للتكفل بانشغالات زبائنها في أقرب الآجال.