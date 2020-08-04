زيادة عدد الإصابات بكورونا تهوي بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ، مع زيادة إصابات كورونا عالمياً وتداعيات ذلك على مستويات الطلب على الخام.

وقال رئيس أبحاث السلع في بنك أستراليا الوطني لاشلان شو إنه برغم الكشف عن بيانات صناعية مشجعة في أنحاء العالم أمس الإثنين فإنه لا تزال هناك أدلة تشير إلى توقف تعافي الطلب على النفط في عدد غير قليل من الدول مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.8بالمائة إلى 43.79 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.8 بالمائة عند 40.68 دولار للبرميل