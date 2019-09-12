عاجل

زيادة 60 بالمائة في وقت إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار العالم
  • -
  • 0
زيادة 60 بالمائة في وقت إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي
بقلم ايمان عياش

كشفت مؤسسة “غلوبال ويب إندكس” بلندن في دراسة حديثة لها إرتفاع الوقت الذي  يقضيه المستخدمون على مواقع التواصل الإجتماعي

حيث إرتفع الوقت الذي يقضيه المستخدم من 90 دقيقة إلى 143دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى لـ2019 أي بنسبة 60 بالمائة

وقامت المؤسسة بتحليل بيانات 45  بلد من أكبر دول العالم في أسواق الإنترنت والمقارنة تمت بين سنة 2012 وسنة 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698893

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com