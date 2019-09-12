زيادة 60 بالمائة في وقت إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي
كشفت مؤسسة “غلوبال ويب إندكس” بلندن في دراسة حديثة لها إرتفاع الوقت الذي يقضيه المستخدمون على مواقع التواصل الإجتماعي
حيث إرتفع الوقت الذي يقضيه المستخدم من 90 دقيقة إلى 143دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى لـ2019 أي بنسبة 60 بالمائة
وقامت المؤسسة بتحليل بيانات 45 بلد من أكبر دول العالم في أسواق الإنترنت والمقارنة تمت بين سنة 2012 وسنة 2019
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698893
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