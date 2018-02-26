زيارة الرئيس أردوغان إلى الجزائر: وفدا البلدين يجريان محادثات ثنائية 

أجرى الوفدان الجزائري و التركي مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة محادثات ثنائية ترأسها عن الجانب التركي الرئيس رجب طيب أردوغان وعن الجانب الجزائري الوزير الأول أحمد أويحيى.

وتندرج هذه المحادثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس أردوغان إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة.

وستسمح المحادثات التي سيجريها رئيسا الدولتين و الأشغال المقررة بين وفدي البلدين بتبادل التحليل للوضع الإقليمي والدولي، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي والساحل.

كما أن المحادثات التي ستجري بين أعضاء الوفدين إضافة إلى منتدى الأعمال الذي سيضم عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية و التركية،

من شأنها إعطاء دفع أكبر للمبادلات والشراكات القائمة بين اقتصاد البلدين.