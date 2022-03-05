وزير العدل في زيارة الى المملكة العربية السعودية

يقوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أيام 6، 7 و8 مارس 2022، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وذلك بدعوة من النائب العام للمملكة سعود بن عبد الله المعجب، حسب ما جاء في بيان وزارة العدل.

وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وكذا التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.

كما سيكون للوزير طبي لقاء مع وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، الدكتور وليد الصمعاني.

يذكر بأن هذه المذكرة تأتي مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين.

وبالأخص اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.

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