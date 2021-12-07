زيارة قريبة لوزير الخارجية الروسي إلى الجزائر

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الوزير سيرغي لافروف سينطلق يوم الأحد 12 ديسمبر في جولة عمل. إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل فلسطين والجزائر.

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء. بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. سيقوم بزيارة عمل إلى فلسطين والجزائر والمغرب الأسبوع المقبل.

وقال بوغدانوف للصحفيين: “في يومي الأحد والاثنين (ستبدأ) رحلة وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا”. حيث سيزور “فلسطين والجزائر”.

كما أضاف: “نعمل على تحضيره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وشركائنا المغاربة. نأمل في أن يكون. هناك تمثيل قوي وواسع النطاق لأعضاء الجامعة العربية وشركائنا العرب على مستوى وزراء الخارجية”.

وكان آخر لقاء جمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف 24 سبتمبر الماضي.

وناقس الطرفان جملة من القضايا بينهما الملف السوري وقضية الصحراء الغربية.

ويأتي هذا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الطرفان الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ولاسيما بتفعيل الحوار السياسي وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

كما تبادل الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية، بما فيها التطورات في سوريا وليبيا. والتسوية في الصحراء الغربية.

كما شدد الوزيران على أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية، دون أي تدخل من الخارج. واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، بحسب البيان.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عزم روسيا مواصلة دعمها لمجموعة دول الساحل الخمس في جهودها العسكرية الموجهة ضد المجموعات الإرهابية النشطة في المنطقة.

كما قال في أعقاب محادثات أجراها في موسكو اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية تشاد محمد زين شريف. إنه أطلع الجانب التشادي على الخطوات التي تتخذها روسيا لدعم القوات الخاصة. بـ “خماسية الساحل” (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد، موريتانيا).

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