زياش يسخر من شائعات سبب فشل صفقة إنتقاله للنصر السعودي

سخر اللاعب الدولي المغربي ونادي تشلسي الإنجليزي حكيم زياش، من الشائعات التي تم تداولها مؤخرا، بعد فشل صفقة إنتقاله لصفوف نادي النصر السعودي.

بعد أن سبق وأن كشفت تقارير إعلامية أوروبية وسعودية، يوم الخميس الماضي، أن زياش فشل في إجتياز الفحوصات الطبية تمهيدا لإنضمامه للنادي السعودي، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة.

وظهر اللاعب المغربي زياش، عبر ستوري لحسابه الرسمي على الأنستغرام، ساخرا من الشائعات التي تم تداولها، وقام بنشر صورة لقدميه وعلق”مشاكل في الركبة؟” مع رموز ضاحكة.

يجدر الإشارة، سبق لناديا النصر وتشلسي على الإتفاق على كافة الشروط المالية في صفقة اللاعب حكيم زياش، ولم يتم الإعلان عن الصفقة لأسباب مجهولة.