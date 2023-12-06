زياني: ” اللعب في الجزائر أو خارجها أصبح شيئا واحدا للجيل الحالي”

أشاد الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، بالجيل الحالي للمنتخب بقيادة رياض محرز، موضحا بأنه جعل اللعب في الجزائر أو خارجها أمر سيّان.

وقال زياني: “باستثناء ما حصل مع بلماضي وكتيبته سنة 2022، هذا الجيل موفق إلى أبعد الحدود خارج الديار، ولا تنسوا أنه عاد بالتاج القاري سنة 2019 من مصر.”.

وأضاف في تصريحات خص بها “العربي الجديد” اليوم الأربعاء: “لهذا يمكن القول إن اللعب في الجزائر أو خارجها أصبح شيئا واحدا بالنسبة لمنتخبنا الحالي. ويكفيه أنه عاد بالفوز من داكار أمام بطل إفريقيا. إضافة إلى تخطي موزامبيق مؤخراً في سفرية لم تكن سهلة على الإطلاق”.

وبخصوص حظوظ المنخب في “كان” كوت ديفوار. أبرز زياني: “واثق بأن المنتخب الجزائري سيلعب الأدوار الأولى وسيصل إلى أبعد محطة ممكنة. خاصة إذا ما دخلنا أجواء المنافسة بقوة.”

وختم لاعب الخضر السابق: “لدي شعور أن الخضر قادرون على الثأر لما حدث لهم في آخر نسخة. ولكن عليهم الحذر في دور المجموعات لأنها صعبة للغاية. خاصة إذا ما أقيمت البطولة في أدغال إفريقيا.”