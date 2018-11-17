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زيتوني.. إحصاء وتوثيق 1273 مقبرة شهداء

الوطني
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زيتوني.. إحصاء وتوثيق 1273 مقبرة شهداء
بقلم عبد العالي رحومة

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني أنه تم إحصاء 1273 مقبرة و125 مربع للشهداء.

وتعمل وزارة المجاهدين على توثيقها لتكون تابعة لوزارة المجاهدين، حتى تكون شاهدة على جرائم الاستعمار وللجيل الجديد يعرف ما اقترفه المستدمر.

 كما تم احصاء كل المعالم التاريخية ومراكز تعذيب المجاهدين وكشف أنه تم وضع ميزانية خاصة لترميمها.

وأوضح زيتونيمن ولاية الوادي أنه يتم ترميم كل الشواهد التاريخية والتي تعد جزء لا يتجزأ من التاريخ الناطق على بشاعة الاستعمار الغاشم.

وأضاف وزير المجاهدين أن ما عاناه الشعب الجزائري إبان الثورة المظفرة.


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