زيتوني: الإنتهاء من عملية إحصاء الانتاج الوطني من خلال سلسلة القيم قريبا

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب الزيتوني، اليوم الإثنين، أن قطاعه شرع في إحصاء الإنتاج الوطني من خلال سلسلة القيم. وأشار الوزيرأن عملية تحديد النسيج البشري والصناعي الموجود في بلادنا تمكننا من تحديد الأحتياجات وتقييم مكانة الجزائر في السوق العالمية.

خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح في ورشة العمل الخاصة بالتنوع الاقتصادي. اليوم في فندق الأوراسي، قال زيتوني “أن وزارة التجارة تنقصها بعض التجارب والتكوينات خاصة في مجال التصدير وكيفية الولوج للسوق العالمية رغم تجاربنا وتاريخنا في انتاج التمور ومادة زيت الزيتون”.

موضحا أن الجزائر قطب من الأقطاب الكبرى في تصدير التمور وتحتل المرتبة السابعة في إنتاج التمور، بالمقابل شدد على أن احترام سلسلة القيم والمرافقة التقنية من شأنهما مضاعفة إنتاج التمور ونوعيتها. مضيفا يمكننا أن نصل الى أهداف تفاجئ مصدري التمور.