زيتوني: الجزائر تتعرض لحملات مسعورة وحان الوقت للتصدي لها

حذر الأمين العام للأرندي، “الطيب زيتوني“، في تجمع شعبي بالجلفة، من خطورة التهديدات الخارجية التي تدعو لخراب استقرار الجزائر.

وكشف ذات المتحدث، بأنهم سيواصلون مسيرة بناء الدولة التي أرادها “الحراك المبارك”.

مؤكدا بأنّ الجزائر أصبحت قوة إقليمية في إفريقيا، والمنطقة على حد سواء.

كما كشف زيتوني، بأن هناك حملات مسعورة تنادي بنعوت سلبية اتجاه الجيش الوطني الشعبي.

مضيفا بأن الشعب يعرف دور هذه المؤسسات الأمنية في المحافظة على استقرار البلاد.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن البلاد، تشهد حربا مخابراتية وإقليمية واقتصادية على مختلف الحدود والجهات المعادية للجزائر.

و أوضح زيتوني، أن الذين ينتجون شعارات معادية للدولة، ما عليهم إلا المشاركة في الانتخابات المقبلة لتنافس نزيه.