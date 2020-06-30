زيتوني: الحملة الشرسة التي طالتنا سياسية بامتياز ولا أملك غير الجنسية الجزائرية

شكر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجديده الثقة فيه مرة أخرى وتعيينه على رأس الوزارة.

وقال زيتوني، أن الحملة الشرسة التي أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي، أزعجته وهي حملة سياسية بامتياز.

وأكد الوزير، أن الجزائريين يعرفون أنه جزائري ولا يملك غير الجنسية الجزائرية.

مشيرا في ذات السياق، أن البيان الذي أطلقه حول تكذيب الإدعاءات التي أفادت بامتلاكه جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، كان بالدموع.

وشدد الطيب زيتوني، أن هدفه الوحيد هو خدمة البلاد ولا شيء آخر.