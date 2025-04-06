زيتوني: برنامج العصرنة يهدف إلى تحقيق تسيير عقلاني وشفاف للأسواق

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم الأحد 6 أفريل 2025، اجتماعًا تنسيقيًا مع إطارات الوزارة، خُصص لعرض برنامج عصرنة قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد الوزير خلال اللقاء، على إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في السوق، من منظمات مهنية، ومتعاملين اقتصاديين، وتجار، وجمعيات حماية المستهلك، وذلك ابتداءً من شهر أفريل الجاري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو إشراك كل الشركاء في إثراء مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحديث القطاع، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن برنامج العصرنة يهدف إلى تحقيق تسيير عقلاني وشفاف للأسواق الوطنية، يرتكز على أدوات رقمية ورقابية حديثة، وشبكات توزيع منظمة، ويحمي القدرة الشرائية للمواطن ويحفز الاستثمار في الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة.