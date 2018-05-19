زيتوني: تنقيح أزيد من 90 بالمائة من الشهادات الحية للمجاهدين

كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم من تيبازة أن مصالحه أحصت تنقيح أزيد من 90 بالمائة من الشهادات الحية للمجاهدين.

وأعلن عن تسجيل ما يفوق المليون و 500 ألف زائر لمختلف متاحف المجاهد المتواجدة عبر التراب الوطني السنة الماضية.

خلال إشرافه بالمركز الجامعي بتيبازة رفقة الوزيري الطاهر حجار وعز الدين ميهوبي على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال62 لليوم الوطني للطالب.

أضاف الوزير أن “9 بالمائة من المادة الخام جاهزة و موضوعة تحت تصرف المؤرخين والأخصائيين.

وتتواجد تلك الشهادات التي تعمل وزارة المجاهدين على جمعها منذ عديد السنوات بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية.

وكذا المتحف الوطني للمجاهد في شكل أقراص مضغوطة بعدرقمنة تلك الشهادات.

وأضاف وزير المجاهدين أن مصالحه سجلت إحصاء إقبال أزيد من مليون و500 ألف زائر للمتاحف التابعة لقطاعه سنة 2017.