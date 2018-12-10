زيتوني: “سنسترجع بقايا رفات شهداء المقاومة الوطنية لدفنها في الجزائر”

قال وزير المجاهدين خلال زيارة قادته لولاية عين تموشنت أنه سيتم استرجاع بقايا رفات شهداء المقاومة الوطنية لدفنها في الجزائر.

وأوضح زيتوني أنّ التحضيرات الإدارية والتقنية الجاهزة وجار العمل على التحضير العلمي أين سيتم الإعلان عن استرجاعها بعد استكمال العملية.

وأضاف زيتوني أن بن الجزائر وفرنسا 4 ملفات وهي الأرشيف الوطني، استرجاع الملفات، المفقودين والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالجنوب الجزائري.

وأكد وزير المجاهدين أنّ هناك لجان من بينها لجان تقنية اجتمعت بفرنسا 3 مرات، وتم إحصاء هوية 31 شهيد والعدد سيرتفع خصوصا وأنه يوجد أزيد من 500 جمجمة تابعة للجزائريين والعملية تقنية محضة.