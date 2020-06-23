زيتوني: مشروع قانون تجريم الإستعمار هو مطلب شعبي وسيكون في أوانه

قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون تجريم الإستعمار قريب، وسيكون في أوانه.

وأورد الوزير، في تصريحات على هامش المصادقة على مشروع قانون إعتماد 8 ماي يوما وطنيا بالمجلس الشعبي الوطني، أن بين الجزائر وفرنسا، جسور من جماجم الشهداء والأرشيف.

وحول مشروع تجريم الإستعمار، أكد الطيب زيتوني، أنه مطلب شعبي وليس مطلبه أو مطلب النواب.

كما كشف الوزير، أن هناك العديد من مشاريع قوانين تتعلق بالذاكرة، وهي الآن قيد الدراسة.

ومن جهة أخرى، قال وزير المجاهدين، أن التصويت على مشروع قانون إعتماد 8 ماي يوما وطنيا، هو بادرة خير.