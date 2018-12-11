زيتوني: “مظاهرات 11 ديسمبر..غيرت مجرى تاريخ البشرية والإنسانية جمعاء”

الوطني
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زيتوني: “مظاهرات 11 ديسمبر..غيرت مجرى تاريخ البشرية والإنسانية جمعاء”
بقلم حكيم ش

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بعين تموشنت أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، عبرت عن مدى التلاحم القوي بين الشعب الجزائري وثورته.

وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها بالمركز الجامعي “بلحاج بوشعيب”، أن هذه المظاهرات لها أهمية بالغة ومحطة حاسمة في الكفاح لأجل إنتصار الإرادة الحرة.

وغيرت مجرى تاريخ البشرية والإنسانية جمعاء، بعد تبني هيئة الأمم المتحدة قرارها رقم 15/14 الصادر في 15 ديسمبر 1960، والذي دعا إلى تصفية الإستعمار.

وشكلت هذه المظاهرات أيضا نقلة نوعية في معركة التحرير والترابط القوي بين الشعب وثورته، يضيف الوزير.


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