زيتوني: مواقف الجزائر دولة وشعبا ثابتة اتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

استقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، سفير دولة فلسطين بالجزائر الدكتور فايز محمد أبوعيطة، اليوم الثلاثاء بالمقر الوطني للحزب.

وقد أشاد سعادة السفير خلال هذا اللقاء بالمواقف الثابتة للدولة الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع قناعات الشعب الجزائري القائمة على التضامن الدائم مع الشعب الفلسطيني.

كما ثمّن سعادة السفير النجاح المتميز للدبلوماسية الجزائرية الذي أنتج توافقا داخل الاتحاد الإفريقي لتعليق قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول منح الكيان الصهيوني صفة عضو ملاحظ.

وبدوره أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على ثبات مواقف الجزائر دولة وشعبا لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، عن إستضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا.

وجاؤ قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أعلن رئيس الجمهورية، عن منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وجاءت هذه التصريحات، في الندوة الصحفية التي نشطها الرئيسان الجزائري والفلسطيني بعد انتهاء المحادثات الموسعة بين الوفدين.

وأكد الرئيس تبون إن العلاقة بين الجزائر وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.

مشيرا إلى إن احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء.

وشدد رئيس الجمهورية، على أنه ومن الضروري تعزيز التعاون العربي حول القضية المركزية الأولى.

وأضاف الرئيس تبون، إن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر. مشددا على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي تم إمضاؤها سنة 2020.

كما أكد رئيس الجمهورية، إن الجزائر ستبقى وفية لمبائها الأصيلة المنادية باعلاء الحق ونصرة المظلومين.