زيتوني: نجاح مبادرة خفض أسعار 880 منتوجا خلال شهر رمضان

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن نجاح مبادرة المتعاملين الإقتصاديين لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري. بخفض أسعار 880 منتوجا خلال شهر رمضان الكريم.

ونوّه زيتوني خلال إشرافه بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، بمقر الوزارة، على حفل تبادل تهاني العيد مع إطارات وعمال الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية للوزارة. بجهود كل إطارات وعمال القطاع خاصة أعوان الرقابة خلال شهر رمضان الكريم وعطلة عيد الفطر المبارك. مشيدا بتفانيهم في خدمة والوقوف على تلبية إحتياجات المواطنين عبر تموين السوق الوطنية. وضمان مداومة التجار خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

كما أشاد الوزير بالروح العالية للمواطنة والمسؤولية التي تحلى بها التجار خلال هذه المناسبة. مساهمين في ضمان توفر المواد الأساسية والخدمات. كما خصّ بالتحية التجار الذين فتحوا محلاتهم بصفة طوعية، مجسدين حسًّا عاليًا من التضامن.

وفي ذات السياق ثمّن زيتوني نجاح مبادرة المتعاملين الإقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بخفض أسعار 880 منتوجا خلال شهر رمضان الكريم. وهي الخطوة التي عكست حسّ التضامن الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت بشكل ملموس في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في الشهر الفضيل.

كما عبّر الوزير في ذات السياق عن تضامنه المطلق مع أعوان الرقابة الذين تعرضوا للمضايقات أثناء أداء واجبهم الرقابي خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف، مضيفا أن أعوان الرقابة يؤدون دوراً محورياً في ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.

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