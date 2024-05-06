زيتوني يبحث مع رئيس مجلس إدارة غرفة قطر تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري

إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجزائر وقطر وآفاق توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التجارية.

و تم خلال اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور السفير القطري لدى الجزائر, عبد العزيز بن علي أحمد النعمة, “استعراض فرص التعاون المشترك في قطاعات الصادرات والاستثمار, كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاقتصاد والتجارة”, وفق ما جاء في بيان للوزارة.

و بالمناسبة, نوه السيد زيتوني “بعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين, وبأهمية الاستثمارات القطرية المجسدة ميدانيا في الجزائر في العديد من المجالات, وأهمية توسيعها”.

من جهته, أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن “استعداد بلاده لتعميق التعاون وبحث فرص الشراكة وتوسيع الاستثمارات القطرية”, مضيفا أن “الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لقطر”, حسب المصدر ذاته.

آخر تعديل على الإثنين, 06 ماي 2024 19:00