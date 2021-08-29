زيتوني يتفقد مشروع 7000 مسكن صيغة البيع بالايجار بسيدي سرحان بالبليدة

تفقد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” فيصل زيتوني، اليوم الأحد ، مشروع 7000 مسكن صيغة البيع بالايجار بسيدي سرحان بولاية البليدة.

أين رافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي، وبعد أن إستمع إلى عرض قدمه هذا الأخير عن سير الأشغال و بعض العوائق التي تعترضها عقد المدير العام لقاء مع مؤسسات الإنجاز بحضور رؤساء المشاريع و ممثلين عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية ctc حيث وجه السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره التعليمات التالية :

1- ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات التي تتشارك في إنجاز هذا المشروع الهام .

2- ضرورة دعم ورشات مشروع 7000 مسكن عدل بسيدي سرحات باليد العامة و مواد البناء .

3- الزيادة في ساعات العمل و العمل بنظام التناوب لتدارك التأخر .

4- إلزام مؤسسات الإنجاز بالعمل وفق مخطط الذي قدمه السيد المدير العام للوكالة .

5- إمهال مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز خزانات المياه الصالحة للشرب مدة لا تقل عن الشهر للإنتهاء من أشغال هذه الأخيرة .

6- العمل 24 /24 سا في أشغال جدار الدعم التهيئة الخارجية و الإنتهاء من هذه الأشغال في ظرف قياسي .

7- ضرورة الإنطلاق في أشغال الإنارة العمومية و أشغال مختلف الشبكات .

من جهته تعهد مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية ctc بتوفير مختصين لمعاينة الأشغال.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره عدل جاء تنفيذا لإلتزام الذي قطعه أمام وزير السكن و العمران و المدينة والإنتهاء من الأشغال في الأجال المتفق عليها .