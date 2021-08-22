زيتوني يجري لقاءً مع ممثلي الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز

‎ترأس المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ” عدل” فيصل زيتوني، أمسية اليوم الأحدـ لقاءً تنسيقيا مع ممثلي الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.

وجاء هذا اللقاء من أجل الدفع بوتيرة الأشغال خاصة المتعلقة بشبكات الربط بالكهرباء و الغاز بمشاريع صيغة البيع بالإيجار ومعالجة النقائص التي تعترض تقدم أشغال هذه الأخيرة بمختلف ولايات الوطن.

لتقدم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عرض عن سير الأشغال الربط بشبكات الكهرباء و الغاز في جميع مشاريع صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني.

أين التزمت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز بتسريع وتيرة الاشغال و التنسيق مع شركات الإنجاز و المؤسسات المقاولاتية ورؤساء المشاريع من أجل تفادي التأخر.

هذا ولقد أشاد السيد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره بالجهود التي تبذلها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز معتبرا اياه شريكا إستراتيجيا لوكالة عدل.

حيث ساهم كثيرا في إنجاح عملية التوزيع الكبرى التي باشرتها الوكالة بمناسبة ذكرى عيدي الاستقلال والشباب .‎