زيتوني يستقبل وزير المشروعات وصنع في إيطاليا

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء الوزير الإيطالي للمشروعات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو والوفد المرافق له حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

كما أكد الوزير زيتوني على أهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين داعيا لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين خاصة وأن حجم التبادلات بين البلدين يتجاوز 20 مليار دولار .

ومن جهته أشاد الوزير الإيطالي أدولفو أورسو، بمتسوى العلاقات الجزائرية والإطالية. مؤكدا أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيًا لإيطاليا. كما أعرب عن شكره باختيار بلاده كضيف شرف الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزيران عن تقديرهما للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين وتأكيد التزامهما بتعزيز هذه العلاقات في المستقبل.