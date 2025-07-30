زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق

شدّد وزير التجارة الداخلية وترقية الصادرات. الطيب زيتوني، على ضرورة تعزيز آليات التوزيع وضمان انسيابية منتظمة للمواد واسعة الاستهلاك، قصد تموين السوق الوطنية بالشكل اللازم.

أكدت وزارة التجارة، في بيان، توّج اجتماع ترأسه زيتوني بمقر الوزارة. خُصص لتقييم التدابير المتخذة لضمان تموين السوق، لا سيما عبر ولايات الجنوب، على “أهمية تكثيف آليات التوزيع وضمان الانسياب المنتظم للمواد الأساسية. مع التوجيه نحو تعزيز نقاط البيع الجوارية، قصد تقليص المسافات وتحقيق التوازن الجهوي في التوزيع”.

وفي السياق ذاته، أبرز زيتوني أهمية أسواق الجملة في منظومة التموين، داعيا إلى تعبئة دائمة لمصالح الرقابة، خاصة خلال فترات الذروة. مع الحرص على متابعة الأسعار وظروف التخزين والتسويق. واتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة المنتجات وسلامة المستهلك وحماية القدرة الشرائية.

وأكد الوزير أن تحقيق الاستقرار المستدام للسوق “يتطلب تدخلا ميدانيا استباقيا وتنسيقا محكما بين مصالح الوزارة ومختلف المتدخلين على مستوى الولايات. وفق رؤية شاملة تضع نجاعة التموين وضبط السوق ضمن الأولويات”.