زيتوني يطالب فرنسا بالإعتراف بجرائمها والإعتذار لتسوية العلاقات

طالب وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بتسوية ملف الذاكرة، وإعتراف فرنسا بجرائمها، وإعتذارها للجزائريين وتعويضهم.

وأضاف زيتوني، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بأنه لا توجد إرادة صادقة من قبل فرنسا، لتسوية ملف الذاكرة.

وتابع ذات المتحدث، أن الوزارة قدمت الإقتراحات والآراء في هذا الخصوص، وهي في انتظار رد رسمي فرنسي.

وأكد الوزير، بأنه سيتم ربط العلاقات الجزائرية الفرنسية في هذه المفاوضات، والضغط بكل الوسائل الموجودة.

وفي هذا الخصوص، قال زيتوني، بأنه لا يوجد تقدم ملموس، إلا أنه أكد بأنهم مصممين على تسوية الأمور.

من جهة أخرى، ذكر وزير المجاهدين ، بأنه سيتم رفع معامل مادة التاريخ، وذلك بالتفاهم مع وزارة التربية.