زيتوني يعزي عائلة المجاهد الراحل نور بن عامر

توفي المجاهد نور بن عامر، عن عمر ناهز 87 سنة بعد معاناة مع المرض، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة المجاهدين.

وتوجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إلى أسرة الفقيد، بأصدق التعازي، وأخلص المواساة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والرضوان.

وولد الفقيد عام 1933، ببلدية عين لعراك دائرة الأبيض سيد الشيخ ولاية البيض، من عائلة ثورية تمارس الفلاحة والرعي.

والتحق الراحل بالكتاتيب القرآنية، ومارس الفلاحة لمساعدة والديه.

ومع اندلاع الثورة، التحق المجاهد الراحل، بصفوفها، وهو في سن الـ20، حيث كلفه ابن عمه القائد نور البشير بإمداد الثورة بالمعلومات، حتى وقع في الأسر ويبقى كذلك إلى غاية الاستقلال عام 1962.

وبعد الاستقلال، واصل الراحل خدمة وطنه بقطاع العدالة بمدينة البيض، إلى أن أحيل على التقاعد.