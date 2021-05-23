زيتوني يلتقي ممثلي مكتتبي عدل تيزي وزو وهذا ما وعد به

التقى مساء اليوم الأحد، فيصل زيتوني، المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل مع ممثلي مكتتبي عدل بولاية تيزي وزو.

وحضر اللقاء المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمدير العام المساعد المكلف بالمصالح التجارية والتسويق.

كما حضر الاجتماع المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق، ومديرة الإعلام والإحصاء.

واستمع زيتوني لانشغالات المكتتبين التي تخص إجراءات التوثيق لـ 200 مكتتب عدل بتامدا.

وتخص أخرى صب شهادات التخصيص بعدد من مواقع صيغة البيع بالإيجار بولاية تيزي وزو وتقدم الأشغال في بعض المشاريع .

وأكد لممثلي مكتتبي عدل أنه سيتكفل بإيجاد حل خاص بالتوثيق لـ 200 مكتتب تامدا ويكون حلا نهائيا خلال الأسبوع المقبل.

فيما أكد لممثلي المكتتبين أن عملية صب شهادة التخصيص يكون طبقا للقانون، أي عندما تصل نسبة الأشغال نسبة 70 بالمئة.

وأوضح زيتوني أن عدل أعطت تعليمات صارمة للمدراء الجهويين ورؤساء المشاريع لمعالجة النقائص التي تعترض تقدم الأشغال وإيجاد حلول فعلية.

ودعا زيتوني ممثلي المكتتبين للتشاور والتحاور فيما بينهم، لإيجاد حلول ترضي جميع المكتتبين، والاتفاق على طريقة واحدة لصب شهادات التخصيص.

ووعد المدير العام بزيارة ميدانية في اقرب الآجال إلى مواقع صيغة البيع بالإيجار بولاية تيزي وزو.

وثمن ممثلو مكتتبي عدل الدور الذي تعلبه وكالة عدل سواء ما تعلق بالمتابعة الميدانية لسير الأشغال والاستماع لإنشغالات المكتتبين .