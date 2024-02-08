زيتوني يُعزي في استشهاد طاقم المروحية العسكرية بالمنيعة

تقدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بأخلص عبارات التعازي لأسر الشهداء ضحايا سقوط المروحية العسكرية بالقرب من مطار المنيعة.

وجاء في تعزية الوزير “تلقيتُ ببالغ الحزن والتأثّر نبأ استشهاد العقيد عمارة رضا شقيق المكلف بالإعلام في وزارة التجارة وترقية الصادرات. والمقدّم جلال ياسين والرّقيب المتعاقد بلغربي محمد، إثر سقوط مروحية عسكرية قرب مطار المنيعة”.

وأضاف زيتوني “لا يسعني أمام هذا المصاب الجلل، إلا أن أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة. إلى أسر شهداء الواجب الوطني وكافة عناصر الجيش الوطني الشعبي”.

وأمام هذا الحدث الأليم والرزء العظيم دعا الوزير الله العلي القدير أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ومغفرته. وأن يسكنهم في علّيين بجنات النعيم، وأن يلهم ذويهم والشعب الجزائري كافةً بالصبر والسلوان.

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